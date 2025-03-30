Боярский оценил перспективу выхода отечественного кино в мировой прокат
Современное российское кино может выйти на мировую арену только при наличии хороших фильмов и концентрации на актере. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист РСФСР Михаил Боярский.
По мнению Боярского, такая возможность (выйти на мировую арену) есть у каждого кинематографа.
«Нужно делать только хорошие фильмы» - сказал Боярский.
Артист подчеркнул, что в кинематографе во главе должен быть именно актер, а если это не так, то фильм ему неинтересен.
В 2023 году Михаил Боярский объявил о готовности завершить творческую карьеру по возрасту и здоровью. Тем не менее, Боярский продолжает сниматься. На данный момент последней работой Михаила Боярского стала роль Валентина Рудольфовича во втором сезоне сериала «Нежность» (2024).
Напомним, в конце декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, а 26 декабря артист отметил 75-летний юбилей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru