Боярский оценил перспективу выхода отечественного кино в мировой прокат

По мнению Боярского, такая возможность (выйти на мировую арену) есть у каждого кинематографа.

«Нужно делать только хорошие фильмы» - сказал Боярский.

Артист подчеркнул, что в кинематографе во главе должен быть именно актер, а если это не так, то фильм ему неинтересен.

В 2023 году Михаил Боярский объявил о готовности завершить творческую карьеру по возрасту и здоровью. Тем не менее, Боярский продолжает сниматься. На данный момент последней работой Михаила Боярского стала роль Валентина Рудольфовича во втором сезоне сериала «Нежность» (2024).

Напомним, в конце декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, а 26 декабря артист отметил 75-летний юбилей.

