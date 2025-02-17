Борисов не получил премию BAFTA за роль в фильме «Анора»

Российский актер Юра Борисов не получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) как лучший актер второго плана, сообщает Guardian.

Поборется с Калкином и Пирсом: Получит ли Юра Борисов премию BAFTA

Он претендовал на премию за роль в фильме «Анора». Награду получил американский актер Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль».

Ранее картина «Анора» стала лучшей на Critics Choice Awards. Лента также стала победителем Каннского кинофестиваля в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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