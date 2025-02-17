Борисов не получил премию BAFTA за роль в фильме «Анора»

Он претендовал на премию за роль в фильме «Анора». Награду получил американский актер Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль».

Ранее картина «Анора» стала лучшей на Critics Choice Awards. Лента также стала победителем Каннского кинофестиваля в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

