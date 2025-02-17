Борисов не получил премию BAFTA за роль в фильме «Анора»
17 февраля 202500:01
Российский актер Юра Борисов не получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) как лучший актер второго плана, сообщает Guardian.
Он претендовал на премию за роль в фильме «Анора». Награду получил американский актер Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль».
Ранее картина «Анора» стала лучшей на Critics Choice Awards. Лента также стала победителем Каннского кинофестиваля в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru