Картина, ранее представленная в конкурсе «Русские премьеры» 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сочетает два исторических пласта. Действия сюжета разворачиваются на фоне исторических событий 3-4 октября 1993 года, также известные, как «Расстрел Дома Советов». Главная героиня, работающая журналисткой в «Телекомпании ВИD», пытается разобраться в обстоятельствах смерти известного режиссера и спасти его последний неоконченный фильм «Борис Годунов», который тот снимал по драме А.С. Пушкина.

Как отметила Рейзен, Сергей Шумаков завершил работу над сценарием еще в 2021 году, однако из-за продолжительного постпродакшна картина выйдет в российских кинотеатрах лишь с 5 июня 2025 года. Она также добавила, что на экране представлены собирательные образы героев, однако у них, несомненно, есть реальные прототипы.

«В каждый период происходит переосмысление в кинематографе. Истоки тренда на 90-е в цикличности. Люди возвращаются назад, чтобы понять, что произошло, копаются, ни к чему не приходят и все повторяется. Для нас было важно попробовать разобраться со всеми пластами, которые довольно цикличны. Также разобраться с самими собой, ведь почему-то из века в век люди оказываются теми же, что раньше. Не меняются наши реакции, мы не предугадываем события, хотя могли бы. Сценарий по части главной героини автобиографический, только имен Сергей Шумаков нам не раскрывал. Образ собирательный, но за пример я ориентировалась на Елену Масюк», - рассказала она.