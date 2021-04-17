Россияне активизировались в аккаунте Бейонсе

Многочисленные комментарии россиян появились под постом американской певицы Бейонсе в Instagram. На одном из фото на груди исполнительницы среди прочих золотых цепей была подвеска с русским словом «площадь».

Пользователи пытались выяснить, о какой площади идет речь. Отдельные люди предположили, что таким образом певица анонсирует визит в России. Другие подумали, что «Площадь» - название нового альбома артистки.

Все оказалось довольно прозаично. Бейонсе была одета в костюм нью-йоркского бренда Area, а слова на цепях — это перевод его названия на разные языки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Instagram.com
ТЕГИ:СоцсетиШоу-бизнесПевица
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры