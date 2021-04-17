Россияне активизировались в аккаунте Бейонсе
Многочисленные комментарии россиян появились под постом американской певицы Бейонсе в Instagram. На одном из фото на груди исполнительницы среди прочих золотых цепей была подвеска с русским словом «площадь».
Пользователи пытались выяснить, о какой площади идет речь. Отдельные люди предположили, что таким образом певица анонсирует визит в России. Другие подумали, что «Площадь» - название нового альбома артистки.
Все оказалось довольно прозаично. Бейонсе была одета в костюм нью-йоркского бренда Area, а слова на цепях — это перевод его названия на разные языки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+9 321 / сут.
Умерли
105 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+8 832 / сут.
- Россияне активизировались в аккаунте Бейонсе
- Мультфильм «Душа» назван лучшим жюри премии Annie Awards
- Врачи Навального грозят остановкой сердца
- На отпевании за принца Филиппа молились по-русски
- В Сети появились кадры задержания украинского консула сотрудниками ФСБ РФ
- Bloomberg: США могут ввести запрет для американских компаний на покупку рублевых облигаций
- Лукашенко анонсировал одно из принципиальных решений за 25 лет президентства
- Макрон запланировал переговоры с Путиным по Донбассу
- В Виндзорском замке хоронят принца Филиппа
- Росавиация организовала оперштаб для вывоза россиян из Турции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru