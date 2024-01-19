Балет Большого театра впервые выступит в Омане

Балетная группа Большого театра впервые отправится на гастроли в султанат Оман, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

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Группа будет выступать на сцене Королевской оперы Маската с 25 по 27 января. В столице Омана покажут балет Александра Глазунова «Раймонда», основанный на средневековых легендах.

Вместе с балетной группой на гастроли отправится оркестр. Они прибудут в султанат 22 января.

В беседе с NEWS.ru премьер Большого театра Денис Родькин призвал сделать билеты доступными для всех, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: facebook.com/bolshoitheatre
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