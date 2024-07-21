Актер Могильников рассказал о выгорании после роли Ералаша в «Слове пацана»
Актер Ярослав Могильников рассказал о сильном выгорании после роли Ералаша в «Слове пацана». Об этом артист написал в своих соцсетях.
По его словам, он сильно устал и испытывает сильный стресс и переживания, но загруженный график не дает ему отдохнуть.
Актер поделился, что из‑за выгорания он стал раздражительным, ему стало сложнее запоминать и концентрироваться на информации. Могильников также добавил, что пока не может найти свободное время на восстановление.
Ранее звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Максимов сообщил, что разводится с женой, актрисой Софией Сливиной, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актер Могильников рассказал о выгорании после роли Ералаша в «Слове пацана»
- Барселона повысит туристический налог для пассажиров круизных лайнеров
- СМИ: Налоговая заблокировала счета ИП писателя Глуховского
- Роспотребнадзор: 120 отравлений алкоголем зафиксировано в Томской области
- Экс-министра спорта Дагестана с травмами госпитализировали из СИЗО
- СМИ: Газманова, Титомира, Цекало и Лолиту допросят в суде по делу убитого Талькова
- Один человек погиб и двое детей пострадали в ДТП в Приморье
- Фадеев лишит певицу Ионову возможности пользоваться псевдонимом Глюк'oZa
- В санатории Кузбасса 25 детей обратились к врачам с признаками отравления
- В Анапе около 1,5 тысячи человек остаются без света из-за аварий на сетях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru