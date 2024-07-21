Актер Могильников рассказал о выгорании после роли Ералаша в «Слове пацана»

По его словам, он сильно устал и испытывает сильный стресс и переживания, но загруженный график не дает ему отдохнуть.

Актер поделился, что из‑за выгорания он стал раздражительным, ему стало сложнее запоминать и концентрироваться на информации. Могильников также добавил, что пока не может найти свободное время на восстановление.

Ранее звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Максимов сообщил, что разводится с женой, актрисой Софией Сливиной, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

