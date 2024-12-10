Анджелина Джоли призналась, что мечтала хоронить людей

На шоу Джимми Фэллона она призналась, что до того как пойти по стопам своего отца-актера, она задумывалась о собственном бюро ритуальных услуг. Об этом она мечтала с детства, а идея появилась во время похорон ее дедушки. Джоли считала, что прощание «не должно быть таким». «Оно должно было стать празднованием жизни», — заявила актриса.

Джоли успела обучиться на специализированных курсах по организации траурных мероприятий. Однако она выбрала карьеру в кино.

Ранее Джоли получила приглашение сыграть главную роль в новом фильме Элис Винокур о высокой моде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

