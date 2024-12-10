Анджелина Джоли призналась, что мечтала хоронить людей
Голливудская актриса Анджелина Джоли могла связать судьбу с похоронным бизнесом, сообщает «РЕН ТВ».
На шоу Джимми Фэллона она призналась, что до того как пойти по стопам своего отца-актера, она задумывалась о собственном бюро ритуальных услуг. Об этом она мечтала с детства, а идея появилась во время похорон ее дедушки. Джоли считала, что прощание «не должно быть таким». «Оно должно было стать празднованием жизни», — заявила актриса.
Джоли успела обучиться на специализированных курсах по организации траурных мероприятий. Однако она выбрала карьеру в кино.
Ранее Джоли получила приглашение сыграть главную роль в новом фильме Элис Винокур о высокой моде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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