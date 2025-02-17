«Возвращение с войны»: Сокуров о показе фильма «Одинокий голос человека» спустя 40 лет

«Для меня это прекрасная новость, что показ будет. Важно, чтобы показали хорошую отреставрированную версию этого фильма, которую мы на «Ленфильме» сделали. Сам фильм актуален в современном мире, это возвращение солдата с войны, история о том, как складывается его мирная жизнь. Это фильм про судьбу человека. Когда-то мой отец так вот возвращался с Великой Отечественной. У него были вопросы, как жить дальше. Я сын ветерана, вся его жизнь – часть моей жизни», - рассказал он.

По его словам, современному зрителю важно напоминать про великую литературу.

«Это история молодого парня, по мотивам великого советского писателя Андрей Платонова. Важно напоминать современному зрителю, что существует великая литература. Это одна из задач таких фильмов, которые создаются по мотивам литературных произведений. Платонов – это выдающийся писатель, один из самых уникальных писателей советского периода», - подытожил собеседник НСН.

В середине октября прошлого года Александр Сокуров заявил, что Минкультуры отказалось выдать прокатное удостоверение его фильму «Сказка». До этого режиссер рассказывал, что министерство запретило показ «Сказки» на фестивале «Каро.Арт» в Москве. Тогда же он допустил, что за этим последует отказ в выдаче картине прокатного удостоверения «и негласный запрет на показ всех его кинематографических работ, созданных ранее», передает «Радиоточка НСН».

