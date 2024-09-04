Сокуров отменил открытие мастерской в Ереване из-за проблем с ректоратом вуза

Мастерская Александра Сокурова в Ереванском государственном институте театра и кино не состоится из-за проблем с взаимодействием с ректоратом вуза. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам кинорежиссер.

По его словам, «отсутствие продуктивного диалога с ректоратом» помешало наполнению программы обучения содержанием, необходимым для достижения высокого профессионального уровня.

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Сокуров выразил сожаление по этому поводу, однако отметил, что рассчитывает на возможность открытия мастерской в будущем.

Александр Сокуров — российский кинорежиссер и сценарист, известный своими авторскими фильмами и уникальным стилем. Его работы включают такие известные ленты, как «Русский ковчег» и «Молох», которые получили признание на международных кинофестивалях. Сокуров отличается глубоким философским подходом к кинематографу и вниманием к визуальному стилю. Он также активно занимается педагогической деятельностью, обучая молодых кинематографистов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:АрменияЕреванРежиссерАлександр Сокуров

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