Сокуров отменил открытие мастерской в Ереване из-за проблем с ректоратом вуза

Мастерская Александра Сокурова в Ереванском государственном институте театра и кино не состоится из-за проблем с взаимодействием с ректоратом вуза. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам кинорежиссер.

По его словам, «отсутствие продуктивного диалога с ректоратом» помешало наполнению программы обучения содержанием, необходимым для достижения высокого профессионального уровня.