Актрису Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище 25 марта

Похороны народной артистки РСФСР, актрисы театра и кино Ларисы Голубкиной состоятся 25 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на актрису Марию Миронову.

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По данным источника, звезду фильма Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» похоронят на Троекуровском кладбище. По словам депутата Мосгордумы Милены Авимской, прощание с Голубкиной также состоится 25 марта в Центральном академическом театре Российской армии. Актриса работала там до настоящего времени.

О смерти Ларисы Голубкиной стало известно 22 марта. Артистке было 85 лет.

Ранее сообщалось, что причиной смерти звезды театра и кино Голубкиной мог стать рака крови третьей степени, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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