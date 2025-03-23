Актрису Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище 25 марта
Похороны народной артистки РСФСР, актрисы театра и кино Ларисы Голубкиной состоятся 25 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на актрису Марию Миронову.
По данным источника, звезду фильма Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» похоронят на Троекуровском кладбище. По словам депутата Мосгордумы Милены Авимской, прощание с Голубкиной также состоится 25 марта в Центральном академическом театре Российской армии. Актриса работала там до настоящего времени.
О смерти Ларисы Голубкиной стало известно 22 марта. Артистке было 85 лет.
Ранее сообщалось, что причиной смерти звезды театра и кино Голубкиной мог стать рака крови третьей степени, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru