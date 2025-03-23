Актрису Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище 25 марта

По данным источника, звезду фильма Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» похоронят на Троекуровском кладбище. По словам депутата Мосгордумы Милены Авимской, прощание с Голубкиной также состоится 25 марта в Центральном академическом театре Российской армии. Актриса работала там до настоящего времени.

О смерти Ларисы Голубкиной стало известно 22 марта. Артистке было 85 лет.

Ранее сообщалось, что причиной смерти звезды театра и кино Голубкиной мог стать рака крови третьей степени, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».