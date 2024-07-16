Внучка Никиты Михалкова вышла замуж

Внучка режиссера Никиты Михалкова Наталья, которая родилась в браке Артема и Дарьи Михалковых, вышла замуж. В соцсетях 21-летняя девушка опубликовала фотографии в платье невесты.

Наталья выбрала для торжества белое платье с корсетом и длинную фату. Девушка скрыла внешность жениха, обрезав на фото лицо своего избранника. Подписчики Натальи пожелали паре счастья.

Предположительно, свадьба внучки Михалкова была тайной, по данным СМИ, она состоялась около месяца назад.

Между тем в Индии прошла свадьба сына самого богатого человека Азии Ананта Амбани, который женился на давней подруге Радхике Мерчант. На торжество были приглашены политики и звезды со всего мира, праздник обошелся в $350 млн, пишет Ura.ru.

