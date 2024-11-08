Актер театра на Малой Бронной назвал конкуренцию в сфере «чрезвычайно жесткой»
Театральные вузы продолжают выпускать по 150 человек каждый год, при этом в Москве ограниченное количество театров для трудоустройства, отметил в разговоре с НСН Андрей Субботин.
Конкуренция в театрах на сегодняшний день чрезвычайно жесткая, она намного выше, чем раньше, рассказал корреспонденту НСН актер театра на Малой Бронной Андрей Субботин на 35-летии Детского музыкального театра юного актера (ДМТЮА).
«Сегодня конкуренция в театре выше и намного выше. Театральные вузы продолжают выпускать условно по 150 человек каждый год. В Москве, к сожалению, ограниченное количество театров, и там соответственно ограниченное количество мест. Поэтому конкуренция, конечно, чрезвычайно жесткая на данный момент. Нужно честно делать свое дело. Я не буду вдаваться в какие-то метафизические величины, типа таланта. Понятно, что кого-то господь Бог поцеловал сильнее, а кому-то только мизинчик. Такое есть и такого не может не быть, потому что так вообще устроена наша жизнь человеческая. Но нужно честно делать свое дело и верить в себя», - сказал Субботин.
Кроме того, актер прокомментировал стремление молодежи стать блогерами. Он отметил, что не понимает, в чем «суть ремесла» блогеров.
«Не понимаю, в чем суть их ремесла. Выкладывать какие-то ролики, о чем-то рассуждать, не имея для этого базовых знаний. Это приблизительно то же самое, если я на полном серьезе буду рассказывать про ядерную энергетику. И меня будут слушать люди, но я же в ней ничего не понимаю. Я буду говорить откровенную ерунду и чушь. А люди скажут: "Это же он сказал, у него три миллиона подписчиков!". А тут у людей есть профессия, азы профессии, фундамент. И от этого фундамента при своем собственном желании они могут оттолкнуться и пойти дальше в этой профессии. Кто-то не захочет отталкиваться, кто-то захочет пойти в другие профессии. И это тоже здорово. С этими людьми останется прекрасное время, приведенное здесь, в прекрасном коллективе, с прекрасной драматургией, музыкой. И люди будут вспоминать это время как одно из лучших в своей жизни», - добавил Субботин.
Ранее актриса театра и кино Наталья Громушкина заявила НСН, что такого удовольствия, как от театра, нельзя получить, окунувшись даже в хорошее кино. По ее словам, спектакль не бывает каждый раз одинаковым, передает «Радиоточка НСН».
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