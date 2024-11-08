Актер театра на Малой Бронной назвал конкуренцию в сфере «чрезвычайно жесткой»

Кроме того, актер прокомментировал стремление молодежи стать блогерами. Он отметил, что не понимает, в чем «суть ремесла» блогеров.

«Не понимаю, в чем суть их ремесла. Выкладывать какие-то ролики, о чем-то рассуждать, не имея для этого базовых знаний. Это приблизительно то же самое, если я на полном серьезе буду рассказывать про ядерную энергетику. И меня будут слушать люди, но я же в ней ничего не понимаю. Я буду говорить откровенную ерунду и чушь. А люди скажут: "Это же он сказал, у него три миллиона подписчиков!". А тут у людей есть профессия, азы профессии, фундамент. И от этого фундамента при своем собственном желании они могут оттолкнуться и пойти дальше в этой профессии. Кто-то не захочет отталкиваться, кто-то захочет пойти в другие профессии. И это тоже здорово. С этими людьми останется прекрасное время, приведенное здесь, в прекрасном коллективе, с прекрасной драматургией, музыкой. И люди будут вспоминать это время как одно из лучших в своей жизни», - добавил Субботин.

Ранее актриса театра и кино Наталья Громушкина заявила НСН, что такого удовольствия, как от театра, нельзя получить, окунувшись даже в хорошее кино. По ее словам, спектакль не бывает каждый раз одинаковым, передает «Радиоточка НСН».

