Актер Романович признался, что считает Янковского и Безрукова большими актерами
2 апреля 202512:53
Актер Сергей Романович заявил, что считает Владимира Машкова, Ивана Янковского, Сергея Безрукова и Дмитрия Нагиева большими актерами.
В беседе с «Газетой.Ru» Романович отметил Янковского в сериале «Аутсорс».
Актер также признался, что ему понравился сериал «Актерище».
Ранее режиссер, сценарист и продюсер сериала «Актерище» Дмитрий Невзоров заявил НСН, что на съемочной площадке сериала «Актерище» не было драматизма и конфликтов, при этом Дмитрий Нагиев был лидером.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru