Актер Романович признался, что считает Янковского и Безрукова большими актерами

Актер Сергей Романович заявил, что считает Владимира Машкова, Ивана Янковского, Сергея Безрукова и Дмитрия Нагиева большими актерами.

От «Актерища» до новых «Беспринципных»: Каких сериалов ждать в апреле

В беседе с «Газетой.Ru» Романович отметил Янковского в сериале «Аутсорс».

Актер также признался, что ему понравился сериал «Актерище».

Ранее режиссер, сценарист и продюсер сериала «Актерище» Дмитрий Невзоров заявил НСН, что на съемочной площадке сериала «Актерище» не было драматизма и конфликтов, при этом Дмитрий Нагиев был лидером.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СериалАктерыФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры