Актер Романович признался, что считает Янковского и Безрукова большими актерами

В беседе с «Газетой.Ru» Романович отметил Янковского в сериале «Аутсорс».

Актер также признался, что ему понравился сериал «Актерище».

Ранее режиссер, сценарист и продюсер сериала «Актерище» Дмитрий Невзоров заявил НСН, что на съемочной площадке сериала «Актерище» не было драматизма и конфликтов, при этом Дмитрий Нагиев был лидером.

