Актер Долинский рассказал о жесткости Михалкова

По его словам, народный артист России и режиссер в основном на съемочной площадке выступал как товарищ актеров. Долинский подчеркнул, что работать с Михалковым было для него огромным удовольствием.

Долинский также выразил мнение, что Михалков одинаково серьезен и глубок как в театре, так и в кино. Актер назвал Михалкова своим старшим товарищем, хоть по возрасту кинематографист и младше него.

Ранее Михалков заявил, что если иммигрировавшую из СССР элиту выгнали из страны, то нынешние артисты сами уехали оттуда, где их любили, поэтому ему их не жалко, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

