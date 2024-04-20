Актер Долинский рассказал о жесткости Михалкова
Российский актер и телеведущий Владимир Долинский рассказал, что известный режиссер Никита Михалков может быть очень жестким. Слова артиста приводит AIF.Ru.
По его словам, народный артист России и режиссер в основном на съемочной площадке выступал как товарищ актеров. Долинский подчеркнул, что работать с Михалковым было для него огромным удовольствием.
Долинский также выразил мнение, что Михалков одинаково серьезен и глубок как в театре, так и в кино. Актер назвал Михалкова своим старшим товарищем, хоть по возрасту кинематографист и младше него.
Ранее Михалков заявил, что если иммигрировавшую из СССР элиту выгнали из страны, то нынешние артисты сами уехали оттуда, где их любили, поэтому ему их не жалко, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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