Xerox объявила о прекращении поставок в Россию

Американская корпорация Xerox Holdings, производящая копировальные аппараты, объявила о прекращении экспорта в Россию, сообщает пресс-служба компании

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В заявлении говорится, что Xerox внимательно следит за ситуацией в Украине и делает всё возможное для обеспечения безопасности своих сотрудников в регионе.

«В начале конфликта мы прекратили все поставки в Россию и соблюдаем все объявленные правительством санкции», - отмечается в тексте.

В Xerox также выразили надежду на скорейшее восстановление мира.

Ранее французский производитель автомобильных шин Michelin объявил о приостановке поставок продукции в Россию, а также локального производства товара на подмосковном заводе в Давыдово, сообщает RT.

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