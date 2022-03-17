Xerox объявила о прекращении поставок в Россию
Американская корпорация Xerox Holdings, производящая копировальные аппараты, объявила о прекращении экспорта в Россию, сообщает пресс-служба компании
В заявлении говорится, что Xerox внимательно следит за ситуацией в Украине и делает всё возможное для обеспечения безопасности своих сотрудников в регионе.
«В начале конфликта мы прекратили все поставки в Россию и соблюдаем все объявленные правительством санкции», - отмечается в тексте.
В Xerox также выразили надежду на скорейшее восстановление мира.
Ранее французский производитель автомобильных шин Michelin объявил о приостановке поставок продукции в Россию, а также локального производства товара на подмосковном заводе в Давыдово, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 519 / сут.
Умерли
362 тыс.+576 / сут.
Выздоровели
15,8 млн+118 тыс. / сут.
- Мурашко: Ситуация на рынке лекарств стабильна
- СМИ: Air Serbia продолжает полеты в Россию
- Пользователи пожаловались на проблемы с приложением WhatsApp
- В МИД пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Словакии
- Материнским капиталом разрешат оплачивать частные детсады
- Пушилин попросил Россию усилить ПВО ДНР
- Xerox объявила о прекращении поставок в Россию
- Минцифры сообщило о масштабной атаке на сайты госорганов
- Россия и Украина договорились о совместной охране Чернобыльской АЭС
- Фридман заявил, что у оказавшихся под санкциями бизнесменов нет влияния на Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru