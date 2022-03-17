Xerox объявила о прекращении поставок в Россию

В заявлении говорится, что Xerox внимательно следит за ситуацией в Украине и делает всё возможное для обеспечения безопасности своих сотрудников в регионе.

«В начале конфликта мы прекратили все поставки в Россию и соблюдаем все объявленные правительством санкции», - отмечается в тексте.

В Xerox также выразили надежду на скорейшее восстановление мира.

Ранее французский производитель автомобильных шин Michelin объявил о приостановке поставок продукции в Россию, а также локального производства товара на подмосковном заводе в Давыдово, сообщает RT.

