Wildberries запускает продажу мебели и аксессуаров из IKEA
Интернет магазин компании Wildberries запускает продажу мебели и аксессуаров для дома и квартиры от российских поставщиков IKEA. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-ретейлера.
«Российские поставщики IKEA смогут воспользоваться программой поддержки от Wildberries и переориентировать свои каналы продаж в сегмент онлайн», — говорится в пресс-релизе.
Как отмечается, производители, ранее работавшие на IKEA, смогут реализовывать крупногабаритные товары и аксессуары для дома и дачи по низкой торговой комиссии от 8%.
Ранее сообщалось, что сеть «Твой дом» рассмотрит возможность покупки российских фабрик IKEA.
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