Wildberries запускает продажу мебели и аксессуаров из IKEA

Интернет магазин компании Wildberries запускает продажу мебели и аксессуаров для дома и квартиры от российских поставщиков IKEA. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-ретейлера.

«Российские поставщики IKEA смогут воспользоваться программой поддержки от Wildberries и переориентировать свои каналы продаж в сегмент онлайн», — говорится в пресс-релизе.