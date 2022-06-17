Wildberries запускает продажу мебели и аксессуаров из IKEA

Интернет магазин компании Wildberries запускает продажу мебели и аксессуаров для дома и квартиры от российских поставщиков IKEA. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-ретейлера.

«Российские поставщики IKEA смогут воспользоваться программой поддержки от Wildberries и переориентировать свои каналы продаж в сегмент онлайн», — говорится в пресс-релизе.

IKEA решила уйти из России

Как отмечается, производители, ранее работавшие на IKEA, смогут реализовывать крупногабаритные товары и аксессуары для дома и дачи по низкой торговой комиссии от 8%.

Ранее сообщалось, что сеть «Твой дом» рассмотрит возможность покупки российских фабрик IKEA.

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ФОТО: РИА Новости
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