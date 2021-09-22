ЦБ РФ выступил за контроль при пополнении банковских карт

Злоумышленники начали активно использовать в своих схемах внесение наличных на счета через банкоматы и терминалы, сообщает РБК со ссылкой на представителя Банка России.

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Кредитным учреждениям необходимо уделить дополнительное внимание таким операциям. Банки считают, что с проверкой входящих платежей возникнут сложности. При этом мошенники используют схемы, которые провоцируют потенциальных жертв вносить деньги через терминалы.

Как отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина, мошенники быстро выводят полученные деньги, и банк ничего не может сделать.

Как сообщалось ранее, мошенники представляются сотрудниками службы поддержки портала «Госуслуг» и убеждают, что произошла утечка данных.

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