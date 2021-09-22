ЦБ РФ выступил за контроль при пополнении банковских карт
Злоумышленники начали активно использовать в своих схемах внесение наличных на счета через банкоматы и терминалы, сообщает РБК со ссылкой на представителя Банка России.
Кредитным учреждениям необходимо уделить дополнительное внимание таким операциям. Банки считают, что с проверкой входящих платежей возникнут сложности. При этом мошенники используют схемы, которые провоцируют потенциальных жертв вносить деньги через терминалы.
Как отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина, мошенники быстро выводят полученные деньги, и банк ничего не может сделать.
Как сообщалось ранее, мошенники представляются сотрудниками службы поддержки портала «Госуслуг» и убеждают, что произошла утечка данных.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 179 / сут.
Умерли
200 тыс.+812 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+15 437 / сут.
- Зеленского поймали на лжи фразой из советского фильма
- ЦБ РФ выступил за контроль при пополнении банковских карт
- Ургант пошутил над Дзюбой, который отказался от приглашения в сборную РФ
- Комаровский: Перед беременностью особенно важно привиться от коронавируса
- Мясников рассказал о неизбежности четвертой волны коронавируса
- В США увидели в космосе вооруженную российскую «матрешку»
- Раскрыты подробности разговора Путина и Байдена после слов об «убийце»
- ВОЗ: За неделю коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек
- Талибы заявили о желании выступить на Генассамблее ООН
- Полиция ФРГ задержала мужчину, взявшего заложников в туристическом автобусе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru