ЦБ РФ выступил за контроль при пополнении банковских карт

Кредитным учреждениям необходимо уделить дополнительное внимание таким операциям. Банки считают, что с проверкой входящих платежей возникнут сложности. При этом мошенники используют схемы, которые провоцируют потенциальных жертв вносить деньги через терминалы.

Как отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина, мошенники быстро выводят полученные деньги, и банк ничего не может сделать.

Как сообщалось ранее, мошенники представляются сотрудниками службы поддержки портала «Госуслуг» и убеждают, что произошла утечка данных.

