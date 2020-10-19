«У меня полно кэша». Тиньков заявил, что не будет продавать бизнес

Предприниматель Олег Тиньков заявил, что ему не нужно продавать акции «Тинькофф», чтобы заплатить штраф США.

В сообщении, опубликованном на личной странице в Instagram, бизнесмен рассказал о причинах срывах сделки с «Яндексом». Тиньков отметил, что слово «предприниматель» звучит гордо, противопоставив «чиновников, юристов, менеджеров и прочих «наёмников». По его словам, предприниматели «меняют мир, и двигают его вперед». Бизнесмен, комментируя несостоявшуюся сделку, подчеркнул, что «предприниматель пытался договорится с менеджерами и юристами».

Кроме того, Тиньков заявил, что его слова о «гавно-Яндексе» не были публичным заявлением, а были слиты в СМИ кем-то из сотрудников компании.

Также бизнесмен считает, что «Тинькофф» — лучшая частная компания страны, и продавать её он не планирует. «Продавать акции, чтобы заплатить штраф США, за мои «ошибки молодости» мне не нужно, у меня полно кэша,» — написал Тиньков.

В марте власти США обвинили Тинькова в сокрытии 1 млрд долларов. Предпринимателю грозит шесть лет лишения свободы и денежные штрафы в 250 тысяч долларов по каждому пункту обвинения.

В конце сентября сообщалось о сделке по покупке «Яндексом» «Тинькофф-банка» за 5,48 миллиарда долларов. Уже тогда отмечалось, что финального соглашения стороны не достигли. В октябре «Тинькофф» объявил об отмене сделки.

