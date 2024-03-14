«Тинькофф» намерен объединиться с Росбанком

«Тинькофф» планирует собрать собрание акционеров для решения вопроса о допэмиссии для покупки Росбанка. В компании заявили, что совет директоров намерен предложить акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу. Акции Росбанка на этой новости выросли на 22,08%, до 129,4 руб.

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По словам председателя совета директоров «Тинькофф» Алексея Малиновского, объединение позволит значительно усилить позиции группы «ТКС Холдинг» на финансовом рынке. Малиновский отметил, что группа станет топ-5 участником финансового рынка по балансу средств населения и топ-4 игроком по размеру кредитного портфеля.

Обе кредитно-финансовые организации после ввода санкций против России перешли под контроль миллиардера Владимира Потанина.

Головная организация банка «Тинькофф» TCS Group ранее сменила кипрскую юрисдикцию на российскую. Она зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:ФинансыБанки

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