«Тинькофф» намерен объединиться с Росбанком

По словам председателя совета директоров «Тинькофф» Алексея Малиновского, объединение позволит значительно усилить позиции группы «ТКС Холдинг» на финансовом рынке. Малиновский отметил, что группа станет топ-5 участником финансового рынка по балансу средств населения и топ-4 игроком по размеру кредитного портфеля.

Обе кредитно-финансовые организации после ввода санкций против России перешли под контроль миллиардера Владимира Потанина.

Головная организация банка «Тинькофф» TCS Group ранее сменила кипрскую юрисдикцию на российскую. Она зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский.



