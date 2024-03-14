«Тинькофф» намерен объединиться с Росбанком
«Тинькофф» планирует собрать собрание акционеров для решения вопроса о допэмиссии для покупки Росбанка. В компании заявили, что совет директоров намерен предложить акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу. Акции Росбанка на этой новости выросли на 22,08%, до 129,4 руб.
По словам председателя совета директоров «Тинькофф» Алексея Малиновского, объединение позволит значительно усилить позиции группы «ТКС Холдинг» на финансовом рынке. Малиновский отметил, что группа станет топ-5 участником финансового рынка по балансу средств населения и топ-4 игроком по размеру кредитного портфеля.
Обе кредитно-финансовые организации после ввода санкций против России перешли под контроль миллиардера Владимира Потанина.
Головная организация банка «Тинькофф» TCS Group ранее сменила кипрскую юрисдикцию на российскую. Она зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Тинькофф» намерен объединиться с Росбанком
- В Роскачестве рассказали, какие продукты следует выбирать для выпечки блинов
- Кольцевой линии метро Москвы исполнилось 70 лет
- В России резко подешевели автомобили китайского производства
- Поздняков: ОКР никогда не пойдет по пути бойкота Олимпиады
- Трамп опроверг слова Орбана о своем нежелании выделять деньги Украине
- Физик Ожаровский: Всем украинским АЭС грозит опасность
- Adidas из-за скандала с Канье Уэстом закрыл год с убытком впервые за 32 года
- Лукашенко заявил, что церковь не должна заниматься политикой
- СМИ: Marvel отложила работу над сиквелом «Вечные»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru