Составлен список отраслей, в которых выросли зарплаты
В ряде рабочих сферах в России отмечен рост зарплат, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление министра экономического развития Максима Решетникова.
По его словам, речь идет о тех отраслях, в которых ранее были заняты мигранты, — прежде всего сельское хозяйство и строительство.
«Но там же были самые низкие заработные платы. Это сельское хозяйство, строительство и так далее. Там идет ощутимый рост заработных плат», — сообщил министр.
Он отметил, что текущий уровень безработицы в РФ можно назвать аномально низким. Этот показатель составляет 4,3%.
Президент России Владимир Путин заявил, что безработица в стране снизилась до уровня, наблюдавшегося до пандемии. По его словам, уровень безработицы сократился до 4,3%.
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