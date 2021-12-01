Составлен список отраслей, в которых выросли зарплаты

В ряде рабочих сферах в России отмечен рост зарплат, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление министра экономического развития Максима Решетникова.

СМИ: Зарплаты в России планируют увеличить на 6%

По его словам, речь идет о тех отраслях, в которых ранее были заняты мигранты, — прежде всего сельское хозяйство и строительство.

«Но там же были самые низкие заработные платы. Это сельское хозяйство, строительство и так далее. Там идет ощутимый рост заработных плат», — сообщил министр.

Он отметил, что текущий уровень безработицы в РФ можно назвать аномально низким. Этот показатель составляет 4,3%.

Президент России Владимир Путин заявил, что безработица в стране снизилась до уровня, наблюдавшегося до пандемии. По его словам, уровень безработицы сократился до 4,3%.

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