СМИ: В России обсудят предварительные условия возврата иностранных компаний

Власти прорабатывают условия, при соблюдении которых ушедшие после 2022 года из России иностранные компании смогут вернуться в страну. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Макдональдс» и обратный выкуп: Возвращение в Россию подорожает для иностранцев

В предварительном списке возможных условий, который был вынесен на межведомственное обсуждение, содержались требования по доведению до определенного уровня локализации производства, трансферу технологий, размещению максимально возможной цепочки элементов в РФ. Кроме того, в стране обсуждают предоставление возможности местному бизнесу оценить риски от возобновления работы какой-либо иностранной компании, представить мнение о последствиях допуска фирмы на отечественный рынок.

Какие именно условия для возврата зарубежных компаний пропишут в итоговом документе после обсуждений и согласований, пока неясно.

По данным РБК, власти могут потребовать от иностранных организаций в том числе создания совместного предприятия с нынешними акционерами бизнеса в РФ или с системообразующими компаниями. Также прорабатываются базовые критерии для фирм, стремящихся вернуться в Россию: они должны были продолжать платить зарплаты до ухода с рынка, обязаны не иметь долгов по обязательным платежам, не финансировать ВСУ, иноагентов, нежелательные организации.

Ранее замглавы Минфина Иван Чебесков рассказал, что ведомство подготовило проект условий для возвращения зарубежных компаний в Россию. Правительственная комиссия обсудит документ уже на этой неделе.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:компанияРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры