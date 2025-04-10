СМИ: В России обсудят предварительные условия возврата иностранных компаний
Власти прорабатывают условия, при соблюдении которых ушедшие после 2022 года из России иностранные компании смогут вернуться в страну. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
В предварительном списке возможных условий, который был вынесен на межведомственное обсуждение, содержались требования по доведению до определенного уровня локализации производства, трансферу технологий, размещению максимально возможной цепочки элементов в РФ. Кроме того, в стране обсуждают предоставление возможности местному бизнесу оценить риски от возобновления работы какой-либо иностранной компании, представить мнение о последствиях допуска фирмы на отечественный рынок.
Какие именно условия для возврата зарубежных компаний пропишут в итоговом документе после обсуждений и согласований, пока неясно.
По данным РБК, власти могут потребовать от иностранных организаций в том числе создания совместного предприятия с нынешними акционерами бизнеса в РФ или с системообразующими компаниями. Также прорабатываются базовые критерии для фирм, стремящихся вернуться в Россию: они должны были продолжать платить зарплаты до ухода с рынка, обязаны не иметь долгов по обязательным платежам, не финансировать ВСУ, иноагентов, нежелательные организации.
Ранее замглавы Минфина Иван Чебесков рассказал, что ведомство подготовило проект условий для возвращения зарубежных компаний в Россию. Правительственная комиссия обсудит документ уже на этой неделе.
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