СМИ: В России обсудят предварительные условия возврата иностранных компаний

В предварительном списке возможных условий, который был вынесен на межведомственное обсуждение, содержались требования по доведению до определенного уровня локализации производства, трансферу технологий, размещению максимально возможной цепочки элементов в РФ. Кроме того, в стране обсуждают предоставление возможности местному бизнесу оценить риски от возобновления работы какой-либо иностранной компании, представить мнение о последствиях допуска фирмы на отечественный рынок.

Какие именно условия для возврата зарубежных компаний пропишут в итоговом документе после обсуждений и согласований, пока неясно.

По данным РБК, власти могут потребовать от иностранных организаций в том числе создания совместного предприятия с нынешними акционерами бизнеса в РФ или с системообразующими компаниями. Также прорабатываются базовые критерии для фирм, стремящихся вернуться в Россию: они должны были продолжать платить зарплаты до ухода с рынка, обязаны не иметь долгов по обязательным платежам, не финансировать ВСУ, иноагентов, нежелательные организации.

Ранее замглавы Минфина Иван Чебесков рассказал, что ведомство подготовило проект условий для возвращения зарубежных компаний в Россию. Правительственная комиссия обсудит документ уже на этой неделе.

