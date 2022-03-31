СМИ: Пивовары думают об альтернативе алюминиевой банке

Дефицит алюминиевых банок может затронуть треть производящегося в такой таре пива. По данным Ассоциации производителей пива, которая объединяет крупнейшие пивоварни страны, на алюминиевую банку приходится более 30% от всего рынка упаковки их продукции, пишет «Коммерсант».

По данным издания, один из лидеров производства алюминиевой упаковки американская Ball Corporation приняла решение о закрытии бизнеса и остановке своих заводов в России. Как отмечают в Ассоциации, несмотря на то, что компания в перспективе планирует продать российский бизнес новому владельцу, быстро найти замену выбывшему объёму упаковки будет сложно.

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При этом производители пива надеются на то, что новый владелец бывших американских заводов появится в кротчайшие сроки. Кроме того, в Ассоциации полагают, что в долгосрочной перспективе производство продукции можно будет перевести с использования алюминиевой банки на другие виды тары, например, на стекло или пластик.

Ранее крупнейшая голландская пивоваренная компания Heineken сообщила о том, что оставляет бизнес в России. Однако бизнес Heineken будет передан новому владельцу и все семь пивоварен продолжат работу.

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