СМИ: Пивовары думают об альтернативе алюминиевой банке

Дефицит алюминиевых банок может затронуть треть производящегося в такой таре пива. По данным Ассоциации производителей пива, которая объединяет крупнейшие пивоварни страны, на алюминиевую банку приходится более 30% от всего рынка упаковки их продукции, пишет «Коммерсант».

По данным издания, один из лидеров производства алюминиевой упаковки американская Ball Corporation приняла решение о закрытии бизнеса и остановке своих заводов в России. Как отмечают в Ассоциации, несмотря на то, что компания в перспективе планирует продать российский бизнес новому владельцу, быстро найти замену выбывшему объёму упаковки будет сложно.