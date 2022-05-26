СМИ: переименованный McDonald's откроется в Москве 12 июня

Ресторан McDonald's под новым брендом планирует открыть в Москве 12 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании.

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Собеседник агентства уточнил, что первым откроется заведение в районе станции метро «Пушкинская» на улице Тверской. Новое название сети пока не раскрывается.

Ранее американская корпорация McDonald's объявила что уходит из России и продаёт свой российский бизнес одному из франчайзи сети Александру Говору.

Мэр Москвы Сергей Собянин на площадке конкурса управленцев «Лидеры России» заявил, что власти столицы поддержат возобновление работы заведений. А между тем в Санкт-Петербурге художники попрощались с уходящими из РФ брендом оригинальным граффити, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПитаниеРесторанМоскваMcDonald’s
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