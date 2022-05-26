СМИ: переименованный McDonald's откроется в Москве 12 июня

Собеседник агентства уточнил, что первым откроется заведение в районе станции метро «Пушкинская» на улице Тверской. Новое название сети пока не раскрывается.

Ранее американская корпорация McDonald's объявила что уходит из России и продаёт свой российский бизнес одному из франчайзи сети Александру Говору.

Мэр Москвы Сергей Собянин на площадке конкурса управленцев «Лидеры России» заявил, что власти столицы поддержат возобновление работы заведений. А между тем в Санкт-Петербурге художники попрощались с уходящими из РФ брендом оригинальным граффити, сообщают «Невские новости».

