СМИ: переименованный McDonald's откроется в Москве 12 июня
Ресторан McDonald's под новым брендом планирует открыть в Москве 12 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании.
Собеседник агентства уточнил, что первым откроется заведение в районе станции метро «Пушкинская» на улице Тверской. Новое название сети пока не раскрывается.
Ранее американская корпорация McDonald's объявила что уходит из России и продаёт свой российский бизнес одному из франчайзи сети Александру Говору.
Мэр Москвы Сергей Собянин на площадке конкурса управленцев «Лидеры России» заявил, что власти столицы поддержат возобновление работы заведений. А между тем в Санкт-Петербурге художники попрощались с уходящими из РФ брендом оригинальным граффити, сообщают «Невские новости».
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