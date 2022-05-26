Собянин заявил о сохранении привычного меню в сети McDonald's под новым брендом

Рестораны сети McDonald's под новым брендом сохранят привычное меню, власти Москвы поддержат возобновление работы заведений. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на площадке конкурса управленцев «Лидеры России».

Компания McDonald’s опровергла изменение названия сети

Градоначальник отметил, что уход американской сети фастфуда из страны «обсуждали как громадную потерю и катастрофу».

«Оказалось, что 95% всех продуктов, а то и 98% - это российские продукты, российские технологии. Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать», — цитирует Собянина ТАСС.

Мэр Москвы добавил, что продать франшизу было правильным решением, и выразил уверенность, что рестораны заработают вновь под отечественным брендом.

Ранее стало известно, что сеть McDonald's в России сменила владельца: заведения приобрел один из франчайзи американской сети Александр Говор, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РесторанMcDonald’sСергей Собянин
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