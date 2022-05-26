Собянин заявил о сохранении привычного меню в сети McDonald's под новым брендом
Рестораны сети McDonald's под новым брендом сохранят привычное меню, власти Москвы поддержат возобновление работы заведений. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на площадке конкурса управленцев «Лидеры России».
Градоначальник отметил, что уход американской сети фастфуда из страны «обсуждали как громадную потерю и катастрофу».
«Оказалось, что 95% всех продуктов, а то и 98% - это российские продукты, российские технологии. Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать», — цитирует Собянина ТАСС.
Мэр Москвы добавил, что продать франшизу было правильным решением, и выразил уверенность, что рестораны заработают вновь под отечественным брендом.
Ранее стало известно, что сеть McDonald's в России сменила владельца: заведения приобрел один из франчайзи американской сети Александр Говор, напоминает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 580 / сут.
Умерли
379 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 705 / сут.
- Пушилин заявил об обнаружении спрятавшихся украинских военных на «Азовстали»
- Власти Москвы не планируют выпускать старые модели «Москвича»
- Собянин заявил о сохранении привычного меню в сети McDonald's под новым брендом
- Турчак: предлагаем создание в Донбассе особой экономической зоны
- В Петербурге отменят масочный режим с 27 мая
- Рогозин: России нужны тысячи спутников
- Пушилин назвал условие для проведения в Донбассе референдума по вхождению в Россию
- Банк России снизил ключевую ставку до 11%
- Российские металлурги заявили о риске убытков при укреплении рубля и высоких налогах
- В Херсонской области появятся центры оформления российского гражданства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru