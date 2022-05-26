Собянин заявил о сохранении привычного меню в сети McDonald's под новым брендом

Градоначальник отметил, что уход американской сети фастфуда из страны «обсуждали как громадную потерю и катастрофу».

«Оказалось, что 95% всех продуктов, а то и 98% - это российские продукты, российские технологии. Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать», — цитирует Собянина ТАСС.

Мэр Москвы добавил, что продать франшизу было правильным решением, и выразил уверенность, что рестораны заработают вновь под отечественным брендом.

Ранее стало известно, что сеть McDonald's в России сменила владельца: заведения приобрел один из франчайзи американской сети Александр Говор, напоминает «Свободная пресса».

