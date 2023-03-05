СМИ: Использование попавшими под санкции российскими банками факса или электронной почты для транзакций в ЕС несостоятельно
Европейские банки не могут проводить транзакции с российскими банками, попавшими под западные санкции, с помощью факса или электронной почты7 Поэтому соответствующие разъяснения Совета Евросоюза несостоятельны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в банковской сфере.
«Альтернативные SWIFT способы создают множество проблем, например, связанных с идентификацией и подтверждением полученных данных, которые SWIFT выполняет автоматически. Ни один находящийся в европейской юрисдикции банк не пойдет на реализацию такого механизма», – пояснил один источник информагентства.
Он уточнил, что предложенный механизм можно расценить как попытку обойти санкции ЕС, за которые нарушителей ожидает уголовная ответственность.
По словам другого эксперта, высокие риски, связанные с санкционной политикой в банковской сфере заставляют кредитные организации вести себя крайне осторожно.
«В нынешней ситуации отношения с банком, в отношении которого введены санкции ЕС любого уровня, по сути невозможны для европейского финансового сектора, независимо от потерь, которые могут быть связаны с этим решением», – заявил второй собеседник ТАСС.
Третий эксперт из аналитических кругов Брюсселя считает, что опубликованные разъяснения Совета Евросоюза не содержит новых данных, а время публикации с дискуссией о продлении зерновой сделки.
Ранее РБК со ссылкой на разъяснения властей Евросоюза от 28 февраля сообщил, что Россельхозбанк, не попавший под прямые западные санкции, может использовать альтернативные способы для обмена финансовыми сообщениями вместо SWIFT (Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей). В Евросоюзе (ЕС) таковыми посчитали факс и электронную почту (e-mail) для всех кредитных организаций, которые на попали под ограничения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+13 559 / сут.
Умерли
396 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+8 936 / сут.
- YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса
- Шольц: Запад сможет предоставить Киеву гарантии безопасности после конца конфликта
- СМИ: Использование попавшими под санкции российскими банками факса или электронной почты для транзакций в ЕС несостоятельно
- СМИ: Американцы могут отказаться помогать Украине из-за усталости от ожиданий побед ВСУ
- СМИ: Великобритания приостановила поставки газа в Европу по трубопроводу
- Рогов раскрыл план ВСУ о создании ударной группы для наступления на юге
- СМИ: У Костомарова подозревают повторный сепсис
- ВСУ нанесли удар по Волновахе во время митинга памяти комбата Вохи
- Российские войска нанесли удар по командному пункту нацполка «Азов» в Запорожской области
- Собянин: За два года почти 90 воспитанников социальных домов устроились на работу в центры госуслуг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru