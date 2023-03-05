СМИ: Использование попавшими под санкции российскими банками факса или электронной почты для транзакций в ЕС несостоятельно

«Альтернативные SWIFT способы создают множество проблем, например, связанных с идентификацией и подтверждением полученных данных, которые SWIFT выполняет автоматически. Ни один находящийся в европейской юрисдикции банк не пойдет на реализацию такого механизма», – пояснил один источник информагентства.

Он уточнил, что предложенный механизм можно расценить как попытку обойти санкции ЕС, за которые нарушителей ожидает уголовная ответственность.

По словам другого эксперта, высокие риски, связанные с санкционной политикой в банковской сфере заставляют кредитные организации вести себя крайне осторожно.

«В нынешней ситуации отношения с банком, в отношении которого введены санкции ЕС любого уровня, по сути невозможны для европейского финансового сектора, независимо от потерь, которые могут быть связаны с этим решением», – заявил второй собеседник ТАСС.



Третий эксперт из аналитических кругов Брюсселя считает, что опубликованные разъяснения Совета Евросоюза не содержит новых данных, а время публикации с дискуссией о продлении зерновой сделки.

Ранее РБК со ссылкой на разъяснения властей Евросоюза от 28 февраля сообщил, что Россельхозбанк, не попавший под прямые западные санкции, может использовать альтернативные способы для обмена финансовыми сообщениями вместо SWIFT (Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей). В Евросоюзе (ЕС) таковыми посчитали факс и электронную почту (e-mail) для всех кредитных организаций, которые на попали под ограничения.

