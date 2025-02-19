СМИ: H&M пока не планирует возвращаться в Россию

Бренд работал в стране с 2009 года, при этом к концу 2021 года в России было открыто 168 магазинов. В марте 2022 года H&M сообщил о приостановке продаж в России, прекратил также и онлайн-торговлю.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ряд зарубежных брендов, которые покинули России, намерены вернуться на рынок страны.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил НСН, что торговые центры предложат Минпромторгу брать с западных брендов гарантированный невозвратный депозит в размере пятилетней аренды, если они захотят вернуться в РФ, напоминает «Радиоточка НСН».

