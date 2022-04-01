Сбер объявил о закрытии офиса в Лондоне

«Сбербанк» объявил о прекращении работы офиса в Лондоне, решение принято по итогам переоценки его экономического потенциала, сообщает пресс-служба банка.

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В сообщении говорится, что прежде чем завершить деятельность офис «выполнит все обязательства перед клиентами».

«Мы находимся в контакте с местным регулятором FCA. Ключевые сотрудники компании продолжают выполнять свои функции», - добавили в пресс-службе.

Ранее «Сбербанк» объявил, что из-за роста ставок по ипотечным кредитам будут аннулированы заявки на ипотеку, которые были одобрены до 1 марта.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ОфисыВеликобританияЛондонСбербанк
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