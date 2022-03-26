Крупнейшие японские банки приостановят долларовые транзакции со Сбербанком

Крупнейшие банки Японии Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho приостановят долларовые транзакции со Сбербанком. Об этом сообщает Kyodo.

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Решение было принято из-за запрета на осуществление любых операций с участием Сбербанка в США, поскольку транзакции в японских банках осуществлялись посредством американских кредитных организаций.

Мера вступает в силу 16 марта. Ожидается, что операции со Сбербанком в долларах прекратят и другие японские банки.

При этом пока неизвестно, планируют ли банки Японии приостанавливать транзакции со Сбербанком в других валютах.

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ФОТО: РИА Новости/
ТЕГИ:ДолларБанкиЯпонияСбербанк
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