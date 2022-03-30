Сбербанк объявил об обнулении одобренных ипотечных заявок
Сбербанк аннулирует заявки на ипотеку, которые были одобрены до 1 марта. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, это произойдёт 31 марта.
В сообщении говорится, что в первый день весны ставки по ипотечным кредитам были повышены до 18,6%, в связи с чем клиентам придётся подать повторную заявку.
«Если заявка была одобрена до 1 марта, то для выхода на сделку с 31 марта и позже клиентам надо будет подать новую заявку на ипотеку и получить положительное решение банка», - добавили в пресс-службе.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении ставки по льготной ипотеке до 12%, сообщает RT.
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