Российский McDonald's зарегистрировал домен veseloivkusno.ru
Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Москва-Макдоналдс», возглавляемая гендиректором McDonald's в России, зарегистрировало домен «Весело и вкусно».
Согласно данным реестра Whois, домен veseloivkusno.ru был зарегистрирован 26 мая «Региональным сетевым информационным центром». В настоящее время сайт пустой - перейдя по ссылке пользователь получит сообщение что «сайт не опубликован».
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в компании сообщило, что ресторан McDonald's под новым брендом планируется открыть в Москве в районе станции метро «Пушкинская» 12 июня.
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