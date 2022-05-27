Российский McDonald's зарегистрировал домен veseloivkusno.ru

Согласно данным реестра Whois, домен veseloivkusno.ru был зарегистрирован 26 мая «Региональным сетевым информационным центром». В настоящее время сайт пустой - перейдя по ссылке пользователь получит сообщение что «сайт не опубликован».

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в компании сообщило, что ресторан McDonald's под новым брендом планируется открыть в Москве в районе станции метро «Пушкинская» 12 июня.

