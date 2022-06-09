Путин заявил, что ушедшие из России иностранные компании пожалеют об этом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что уход иностранных компаний из России является «следствием политики стран, не способных принимать суверенные решения», сообщает РИА Новости.
По его словам, многие из покинувших российский рынок компании пожалеют о своём решении.
«Это не угроза. Они пожалеют, не потому что мы кому-то угрожаем, мы как раз никому не угрожаем, они пожалеют, потому что Россия – страна с огромными возможностями», - резюмировал российский лидер.
Ранее Путин заявил, что если страна или группа стран не в состоянии принимать суверенных решений, это уже «в известной степени колония».
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