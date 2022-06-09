Путин заявил, что ушедшие из России иностранные компании пожалеют об этом

По его словам, многие из покинувших российский рынок компании пожалеют о своём решении.

«Это не угроза. Они пожалеют, не потому что мы кому-то угрожаем, мы как раз никому не угрожаем, они пожалеют, потому что Россия – страна с огромными возможностями», - резюмировал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что если страна или группа стран не в состоянии принимать суверенных решений, это уже «в известной степени колония».