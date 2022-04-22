Производитель Zewa, Libresse и Libero уйдет с российского рынка
Компания Essity, владеющая марками Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA, уходит с российского рынка. Об этом сообщает пресс-служба производителя.
Как отмечается в заявлении Essity, условия для ведения бизнеса компании в РФ ухудшились.
«В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон ($147 млн). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка», — подчеркнул глава компании Магнус Грот.
Essity начала работу в России в 1994 году, сейчас в подразделении в РФ числится около 1300 сотрудников. В стране работают три фабрики компании.
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