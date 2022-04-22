Производитель Zewa, Libresse и Libero уйдет с российского рынка

Как отмечается в заявлении Essity, условия для ведения бизнеса компании в РФ ухудшились.

«В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон ($147 млн). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка», — подчеркнул глава компании Магнус Грот.

Essity начала работу в России в 1994 году, сейчас в подразделении в РФ числится около 1300 сотрудников. В стране работают три фабрики компании.

