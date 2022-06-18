Приложение «МКБ онлайн» больше недоступно в App Store
18 июня 202200:55
Мобильное приложение Московского кредитного банка изчесло из официального магазинв App Store. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно данным, удаление приложения может быть связано с отключением банка от SWIFT.
Ранее стало известно, что приложение Газпромбанка удалили из официального магазина App Store.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru