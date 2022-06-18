Приложение «МКБ онлайн» больше недоступно в App Store

Мобильное приложение Московского кредитного банка изчесло из официального магазинв App Store. Об этом сообщает ТАСС.

Роскомнадзор потребовал от Google Play удалить приложение Tor Browser

Согласно данным, удаление приложения может быть связано с отключением банка от SWIFT.

Ранее стало известно, что приложение Газпромбанка удалили из официального магазина App Store.


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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Мобильное Приложение
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