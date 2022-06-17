Приложение Газпромбанка больше недоступно в App Store

По данным банка, мобильное приложение в магазинах Google Play и Huawei AppGallery все еще доступно для скачивания.

На данный момент банк ищет альтернативные варианты, чтобы в скором времени пользователи Iphone снова моги скачать приложение.

Газпромбанк также добавил, что клиенты, у которых уже установлено приложение, не сталкиваются с проблемами в работе. Также рекомендуется не удалять приложение, так как скачать его пока не возможно.

