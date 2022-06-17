Приложение Газпромбанка больше недоступно в App Store
Газпромбанк заявил об исчзновении официального приложения из App Store. Об этом сообщается в Telegram-канале банка.
По данным банка, мобильное приложение в магазинах Google Play и Huawei AppGallery все еще доступно для скачивания.
На данный момент банк ищет альтернативные варианты, чтобы в скором времени пользователи Iphone снова моги скачать приложение.
Газпромбанк также добавил, что клиенты, у которых уже установлено приложение, не сталкиваются с проблемами в работе. Также рекомендуется не удалять приложение, так как скачать его пока не возможно.
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