Приложение Газпромбанка больше недоступно в App Store

Газпромбанк заявил об исчзновении официального приложения из App Store. Об этом сообщается в Telegram-канале банка.

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По данным банка, мобильное приложение в магазинах Google Play и Huawei AppGallery все еще доступно для скачивания.

На данный момент банк ищет альтернативные варианты, чтобы в скором времени пользователи Iphone снова моги скачать приложение.

Газпромбанк также добавил, что клиенты, у которых уже установлено приложение, не сталкиваются с проблемами в работе. Также рекомендуется не удалять приложение, так как скачать его пока не возможно.

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ФОТО: lenta.ru
ТЕГИ:AppleГазпромБанк
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