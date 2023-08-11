Приложение «Авито» удалено из Google Play

Приложение для сотовых телефонов сервиса объявлений «Авито» пропало из магазина для Android Google Play, сообщает ТАСС.

Приложение «Мегафона» пропало из Google Play

Уже установленная на устройство программа продолжает работать.

При этом приложение доступно в магазине для устройств на iOS App Store.

Ранее приложение «Тинькофф банка» удалено из Google Play, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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