Приложение «Мегафона» пропало из Google Play

Программа по состоянию на 13:20 по московскому времени не отображается в поиске.

В пресс-службе МегаФона подтвердили НСН пропажу приложения из магазина. По словам представителей оператора, они выясняют причину случившегося.



"Действительно, приложение МегаФона недоступно для скачивания в Google play. Мы связались с партнером по этому вопросу. Мы не видим оснований для удаления приложения, санкции не распространяются на услуги связи, а приложение - основной канал для оплаты и подключения услуг. Абоненты по-прежнему могут скачать приложение в других сторах - AppGallery, Xiaomi GetApps, RuStore, Galaxy Store, а также по ссылке на сайте МегаФона", - уточнили в пресс-службе.

В конце февраля Евросоюз ввел против «Мегафона» экспортные ограничения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

