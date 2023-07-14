Приложение «Мегафона» пропало из Google Play

Приложение «Мегафона» пропало из Google Play, при этом оно остается доступным в App Store и Galaxy Store.

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Программа по состоянию на 13:20 по московскому времени не отображается в поиске.

В пресс-службе МегаФона подтвердили НСН пропажу приложения из магазина. По словам представителей оператора, они выясняют причину случившегося.

"Действительно, приложение МегаФона недоступно для скачивания в Google play. Мы связались с партнером по этому вопросу. Мы не видим оснований для удаления приложения, санкции не распространяются на услуги связи, а приложение - основной канал для оплаты и подключения услуг. Абоненты по-прежнему могут скачать приложение в других сторах - AppGallery, Xiaomi GetApps, RuStore, Galaxy Store, а также по ссылке на сайте МегаФона", - уточнили в пресс-службе.

В конце февраля Евросоюз ввел против «Мегафона» экспортные ограничения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Мобильное ПриложениеМегафон

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