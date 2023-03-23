Покупатель российских заводов IKEA поделился планами производства школьной мебели
Компания «Лузалес», владеющая заводами IKEA в России, будет выпускать школьную мебель из массивной доски. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на председателя совета директоров фирмы Руслана Семенюка.
Он назвал используемую сегодня в школах мебель из ДСП дешевой, но недолговечной. «Лузалес» разрабатывает технологию, которая позволит сделать конкурентоспособной отечественную школьную мебель из массива.
Также заводы продолжат выпускать столы, стеллажи, комоды, кровати и другую мебель для дома, полюбившуюся покупателям IKEA. Модельный ряд претерпит некоторые изменения, а продукция под новым брендом появится в магазинах через два-три месяца.
Ранее бренды IKEA, Lancome, Yves Saint Laurent, Hasbro и Mattel включили в перечень товаров параллельного импорта.
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