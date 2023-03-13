СМИ: IKEA включили в перечень товаров для параллельного импорта

По данным ведомства, изменения связаны с дополнением перечня разрешенной для параллельного импорта продукции и исключением из перечня некоторых марок, которые возобновили поставки в РФ. Как отметил в Минпромторге, в список добавили ряд брендов моторных масел (в том числе Rimula, Shell Helix), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей (Caterpillar, Bauer Kompressoren), игрушек и детских товаров (Hasbro, Logitech, Nintendo), одежды (Tommy Hilfiger).

Как отмечают источники, новые марки одежды и парфюмерии появятся в продаже в России примерно в середине лета, а техники и игрушек — в мае-июне. В это же время ожидается возвращение в ассортимент товаров IKEA.

Кроме того, Минпромторг планирует обновить подход к формированию списка продукции для параллельного импорта. Ведомство точечно донастроит механизм и перейдет от включения в перечень марок к указанию правообладателей, отмечает телеканал «360».

