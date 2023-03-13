СМИ: IKEA включили в перечень товаров для параллельного импорта
Бренды IKEA, Lancome, Yves Saint Laurent, Hasbro и Mattel включили в перечень товаров параллельного импорта. Об этом пишут Известия со ссылкой на соответствующий приказ Минпромторга России.
По данным ведомства, изменения связаны с дополнением перечня разрешенной для параллельного импорта продукции и исключением из перечня некоторых марок, которые возобновили поставки в РФ. Как отметил в Минпромторге, в список добавили ряд брендов моторных масел (в том числе Rimula, Shell Helix), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей (Caterpillar, Bauer Kompressoren), игрушек и детских товаров (Hasbro, Logitech, Nintendo), одежды (Tommy Hilfiger).
Как отмечают источники, новые марки одежды и парфюмерии появятся в продаже в России примерно в середине лета, а техники и игрушек — в мае-июне. В это же время ожидается возвращение в ассортимент товаров IKEA.
Кроме того, Минпромторг планирует обновить подход к формированию списка продукции для параллельного импорта. Ведомство точечно донастроит механизм и перейдет от включения в перечень марок к указанию правообладателей, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+11 985 / сут.
Умерли
397 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 218 / сут.
- В Китае назвали повышение оборонного бюджета США сигналом о приближении мировой войны
- СМИ: IKEA включили в перечень товаров для параллельного импорта
- Во Франции предположили, что безответственность Запада объединит мир против него
- Система ПВО сбила четыре ракеты над Белгородской областью
- СК возбудил дело о покушении на убийство по факту отравления командира «Ахмата» Алаудинова
- «Аватар: Путь воды» взял «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные спецэффекты»
- Фильм «Всё везде и сразу» получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий
- Си Цзиньпин заявил, что Пекин должен противостоять вмешательству в вопрос Тайваня
- СМИ: единство Вашингтона и Киева «трещит по швам»
- Американские власти с 13 марта предоставят вкладчикам SVB доступ к их средствам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru