Ford заявил о приостановке деятельности в РФ

Американский автоконцерн Ford заявил, что приостанавливает работу в России. Соответствующее заявление компания разместила на официальном сайте.

«Ситуация заставила нас пересмотреть нашу деятельность в России», - говорится в сообщении. Отмечается, что все российские партнеры компании проинформированы об этом.

Деятельность приостановлена до дальнейшего уведомления.

В компании отметили, что несмотря на то, что Ford незначительно оперирует в Украине, «у нас есть сильный контингент украинских граждан, работающих в Ford по всему миру, и мы будем продолжать поддерживать их».

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