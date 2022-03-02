Ford заявил о приостановке деятельности в РФ
Американский автоконцерн Ford заявил, что приостанавливает работу в России. Соответствующее заявление компания разместила на официальном сайте.
«Ситуация заставила нас пересмотреть нашу деятельность в России», - говорится в сообщении. Отмечается, что все российские партнеры компании проинформированы об этом.
Деятельность приостановлена до дальнейшего уведомления.
В компании отметили, что несмотря на то, что Ford незначительно оперирует в Украине, «у нас есть сильный контингент украинских граждан, работающих в Ford по всему миру, и мы будем продолжать поддерживать их».
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