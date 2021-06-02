Эксперт рассказал, как откладывать деньги, если их нет
Без накоплений человек беззащитен перед работодателем, и перед экстренными обстоятельствами, сообщает «Прайм» со ссылкой на создателя инвестиционной компании Klopenko Group Егора Клопенко.
По его словам, необходимо формировать собственный капитал. «Несмотря на то, что многие находятся в тяжелых обстоятельствах, именно для них сбережения и являются самым необходимым», — сказал эксперт.
Он советует откладывать определенную сумму со своих доходов, даже малозначительную. Лучше удерживать на накопления 5-10 процентов сразу при поступлении любого дохода.
Также Клопенко рекомендует открыть брокерский счет и инвестировать, например, в десять-двадцать акций голубых фишек, ПИФ, индексные фонды или государственные облигации. При этом часть средств необходимо хранить в рублях, другую держать в долларах США, третью часть вложить в евро.
Ранее большинство россиян (61%) заявили, что считают самым надежным способом вложения средств недвижимость. Также безопасно вкладывать в иностранную валюту - так полагают порядка 15% опрошенных. Инвестиции в ценные бумаги надежным способом сбережения средств назвали 13% участников опроса.
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