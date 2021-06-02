Эксперт рассказал, как откладывать деньги, если их нет

Без накоплений человек беззащитен перед работодателем, и перед экстренными обстоятельствами, сообщает «Прайм» со ссылкой на создателя инвестиционной компании Klopenko Group Егора Клопенко.

Эксперт рассказал, как спастись от грядущего кризиса

По его словам, необходимо формировать собственный капитал. «Несмотря на то, что многие находятся в тяжелых обстоятельствах, именно для них сбережения и являются самым необходимым», — сказал эксперт.

Он советует откладывать определенную сумму со своих доходов, даже малозначительную. Лучше удерживать на накопления 5-10 процентов сразу при поступлении любого дохода.

Также Клопенко рекомендует открыть брокерский счет и инвестировать, например, в десять-двадцать акций голубых фишек, ПИФ, индексные фонды или государственные облигации. При этом часть средств необходимо хранить в рублях, другую держать в долларах США, третью часть вложить в евро.

Ранее большинство россиян (61%) заявили, что считают самым надежным способом вложения средств недвижимость. Также безопасно вкладывать в иностранную валюту - так полагают порядка 15% опрошенных. Инвестиции в ценные бумаги надежным способом сбережения средств назвали 13% участников опроса.

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