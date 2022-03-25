Apple приостановила поддержку карт «Мир» в сервисе Apple Pay

Компания Apple уведомила Национальную систему платежных карт (НСПК) о приостановке поддержки карт «Мир» в сервисе Apple Pay, передает пресс-служба НСПК.

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«С 24 марта загрузка новых карт МИР в сервис стала недоступна», — уточняется в сообщении.

Apple остановит работу ранее загруженных карт в ближайшие дни, пишет Ura.ru.

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