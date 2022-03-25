Apple приостановила поддержку карт «Мир» в сервисе Apple Pay
25 марта 202211:01
Компания Apple уведомила Национальную систему платежных карт (НСПК) о приостановке поддержки карт «Мир» в сервисе Apple Pay, передает пресс-служба НСПК.
«С 24 марта загрузка новых карт МИР в сервис стала недоступна», — уточняется в сообщении.
Apple остановит работу ранее загруженных карт в ближайшие дни, пишет Ura.ru.
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25 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru