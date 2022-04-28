«Газпром» объявил о рекордной чистой прибыли за 2021 год

Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО за 2021 год составила рекордные 2,093 трлн рублей, против 135,3 млрд рублей в прошлом году, об этом говорится в отчёте компании.

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Прибыль за отчётный период до выплаты налогов, процентов и прочего (EBITDA) выросла на 151% и составила 3,687 трлн рублей. В четвёртом квартале 2021 года - 542,77 млрд рублей.

«Общий объём освоения инвестиций, согласно инвестиционной программе группы на 2022 год (по газовым, нефтяным, электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам) и имеющимся аналогичным намерениям группы, составляет 2 трлн 258 млрд 26 млн рублей», - отмечается в документе.

Ранее компания Mercedes-Benz заявила о 709 млн евро дополнительных расходов и потерь, связанных с уходом компании из России.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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