Финансовый консультант рассказал о способе сэкономить в магазине

Как не тратить лишнего в магазине, сообщает радио Sputnik со ссылкой на финансового консультанта Алену Никитину.

Прежде всего, она призвала заняться написанием списка необходимых покупок. Другой способ — брать в магазин ограниченную сумму денег. Также существует вариант не потратить лишнего с помощью сервисов доставки еды.

Существует еще один популярный способ экономии — покупать товары со скидками и по акции.

Также Никитина напомнила, что зачастую в сетевых, больших магазинах цены ниже, но важно учитывать, сколько времени тратит человек на дорогу туда и обратно, а также на бензин.

Темпы роста цен в России по итогам августа составят 6,4% в годовом выражении. Годовая инфляция в стране ускоряется с 2020 года на фоне ослабевшего курса рубля, роста цен на ряд продуктов питания и сырьевые товары.

