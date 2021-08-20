Финансовый консультант рассказал о способе сэкономить в магазине
Покупки могут быть рациональными или эмоциональными.
Как не тратить лишнего в магазине, сообщает радио Sputnik со ссылкой на финансового консультанта Алену Никитину.
Прежде всего, она призвала заняться написанием списка необходимых покупок. Другой способ — брать в магазин ограниченную сумму денег. Также существует вариант не потратить лишнего с помощью сервисов доставки еды.
Существует еще один популярный способ экономии — покупать товары со скидками и по акции.
Также Никитина напомнила, что зачастую в сетевых, больших магазинах цены ниже, но важно учитывать, сколько времени тратит человек на дорогу туда и обратно, а также на бензин.
Темпы роста цен в России по итогам августа составят 6,4% в годовом выражении. Годовая инфляция в стране ускоряется с 2020 года на фоне ослабевшего курса рубля, роста цен на ряд продуктов питания и сырьевые товары.
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