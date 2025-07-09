«Раньше все это было не нужно, потому что все спокойно со всеми странами торговали в долларах. Когда доллара нет, а отношения с Монголией, например, есть, значит, есть и какая-то торговля. Более того, часть нашего бизнеса пользуется монгольской юрисдикцией для ведения дел международного уровня. Россия также активно торгует с Африкой, причем за рубли. Но поскольку у них есть свои деньги, им тоже нужно пересчитывать наши рубли для своей бухгалтерии. Для них вот и есть официальный курс. Поэтому к этому надо относиться просто как к какой-то технической процедуре. Значит, с этими странами есть какие-то внешнеторговые отношения. Котировать валюту одну в другую требуется просто даже для каких-то разовых сделок», - рассказал он.

При этом Левченко уточнил, что обычному человеку просто так не поменяют экзотическую валюту по курсу ЦБ, к тому же открыть счета в таких валютах тоже практически невозможно, да и бессмысленно.