Доллар, гудбай: Финансист объяснил, зачем ЦБ ввел официальный курс 12 экзотичных валют
Россияне не смогут открыть счета в бахрейнских динарах или купить эфиопские быры в обменниках, так как курс этих валют вводится ЦБ для расчетов с этими странами, заявил НСН Владимир Левченко.
Банк России устанавливает официальные курсы еще 12 новых иностранных валют к рублю, чтобы облегчить России торговые отношения с этими странами. Об этом в беседе с НСН рассказал финансовый аналитик Владимир Левченко.
Банк России с 10 июля начинает устанавливать официальные курсы еще 12 иностранных валют по отношению к рублю, следует из опубликованного сообщения регулятора. В перечень дополнительно включены в том числе така, бахрейнский динар, боливиано, кубинское песо, алжирский динар и эфиопский быр. Левченко отметил, что котировать валюту нужно даже для каких-то однократных сделок.
«Раньше все это было не нужно, потому что все спокойно со всеми странами торговали в долларах. Когда доллара нет, а отношения с Монголией, например, есть, значит, есть и какая-то торговля. Более того, часть нашего бизнеса пользуется монгольской юрисдикцией для ведения дел международного уровня. Россия также активно торгует с Африкой, причем за рубли. Но поскольку у них есть свои деньги, им тоже нужно пересчитывать наши рубли для своей бухгалтерии. Для них вот и есть официальный курс. Поэтому к этому надо относиться просто как к какой-то технической процедуре. Значит, с этими странами есть какие-то внешнеторговые отношения. Котировать валюту одну в другую требуется просто даже для каких-то разовых сделок», - рассказал он.
При этом Левченко уточнил, что обычному человеку просто так не поменяют экзотическую валюту по курсу ЦБ, к тому же открыть счета в таких валютах тоже практически невозможно, да и бессмысленно.
«Есть очень ограниченная номенклатура бумажек, которые можно поменять. Если вы приносите какую-то экзотику, то к вам будет особое отношение, и я не думаю, что у вас возьмут по курсу ЦБ. Скорее всего, с очень большим дисконтом. Если вы захотите купить какую-то экзотическую бумажку, вряд ли вообще она будет в наличии. То, что у нас валюты стран автоматически котируются к рублю, это не значит, что российские банки будут открывать вам счета в этих валютах и что они будут принимать их к обмену. Тем более они не котируются на основе биржи», - уточнил он.
Ранее президент России Владимир Путин во время выступления по видеосвязи на пленарном заседании саммита БРИКС заявил, что взаиморасчёты в национальных валютах между странами БРИКС продолжают увеличиваться, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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