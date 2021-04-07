Эксперт посоветовал заняться скупкой золота

Настало благоприятное время для тех, кто думал купить золото в свой инвестиционный портфель, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитики Валерия Емельянова.

Эксперт назвал способ эффективно инвестировать небольшую сумму

По его словам, драгоценный металл пока не может восстановить цены и продолжает дешеветь. Стоимость унции на 15 процентов ниже пиков прошлого лета. Эксперт советует увеличить долю золота в своем портфеле на ближайшие 1-1,5 года.

Емельянов напомнил, что если купить золото в виде акций биржевых фондов, можно сэкономить на комиссиях. Для более консервативных инвесторов подойдет физическое золото.

Заработать миллион можно не только, став владельцем прибыльного бизнеса, передает «Прайм» со ссылкой на финансового советника Анну Харченко.

По ее словам, стать обладателям состояния можно, если копить деньги.

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ФОТО: pixabay.com
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