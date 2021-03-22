Эксперт назвал способ эффективно инвестировать небольшую сумму
Готовые решения в области коллективных инвестиций, в частности, биржевые и открытые паевые фонды, могут помочь частным инвесторам эффективно вложить небольшие суммы. Об этом рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий в беседе с агентством «Прайм».
По словам эксперта, биржевые фонды следуют индексу на определенный класс активов, отмечает Газета.ру. При этом открытые фонды активно управляемы, и их структура изменяется в зависимости от ситуации на рынке, сообщает «Свободная пресса».
По мнению Русецкого, в ближайшее время могут появиться новые инвестиционные услуги, такие как покупка паев «на сдачу», когда паи приобретаются автоматически на разницу после «округления чека за ресторан», отмечает РИА ФАН.
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