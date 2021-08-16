Аналитик рассказал, что может обесценить рубль

Банк России повысил ключевую ставку, и спекулятивный интерес к рублю вырос.

Финансист рассказал, почему рубль не может рухнуть

В результате этого резкий выход из рублевых позиций может расшатать рынок и обесценить рубль, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Евгения Миронюка.

По его словам, национальная валюта и без того волатильна и сильно зависит от экспорта энергоресурсов. Как считает эксперт, Центробанку РФ важно не обеспечить максимально крепкий рубль, а сгладить колебания котировок.

Миронюк считает, что в текущих обстоятельствах до конца августа ситуация в рубле не изменится.

Как сообщалось, в настоящее время доллар торгуется вблизи минимумов с конца июня текущего года, а евро — вблизи минимумов с начала июля.

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ФОТО: РИА Новости
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