Аналитик рассказал, что может обесценить рубль

В результате этого резкий выход из рублевых позиций может расшатать рынок и обесценить рубль, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Евгения Миронюка.

По его словам, национальная валюта и без того волатильна и сильно зависит от экспорта энергоресурсов. Как считает эксперт, Центробанку РФ важно не обеспечить максимально крепкий рубль, а сгладить колебания котировок.

Миронюк считает, что в текущих обстоятельствах до конца августа ситуация в рубле не изменится.

Как сообщалось, в настоящее время доллар торгуется вблизи минимумов с конца июня текущего года, а евро — вблизи минимумов с начала июля.

