Запуск нового модуля «Причал» на МКС сдвинули на ноябрь 2021 года

Запуск нового российского узлового модуля «Причал» к МКС отложен с сентября на ноябрь 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на программу запусков к МКС.

Так, запуск модуля планируется на 24 ноября следующего года. К станции его доставит специализированный грузовой корабль-модуль «Прогресс М-УМ» на ракете-носителе «Союз-2.1б». Ранее сообщалось, что запуск «Причала» состоится в сентябре 2021 года.