Запуск нового модуля «Причал» на МКС сдвинули на ноябрь 2021 года

Запуск нового российского узлового модуля «Причал» к МКС отложен с сентября на ноябрь 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на программу запусков к МКС.

Так, запуск модуля планируется на 24 ноября следующего года. К станции его доставит специализированный грузовой корабль-модуль «Прогресс М-УМ» на ракете-носителе «Союз-2.1б». Ранее сообщалось, что запуск «Причала» состоится в сентябре 2021 года.

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Как сообщалось, Россия в 2021 году увеличит количество запусков грузовых кораблей «Прогресс МС» на Международную космическую станцию, по сравнению с текущим годом.

Так, в 2021 году планируется запустить три «грузовика», а не два, как в текущем году. Первый запуск корабля состоится 15 февраля («Прогресс МС-16»), «Прогресс МС-172 полетит к МКС 30 июня, а «Прогресс МС-18» - 28 октября.

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Фото: roscosmos.ru
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