Профсоюз летного состава России обвинил Росавиацию в проблемах летных училищ

Вице-президент Профсоюза летного состава России, пилот Альфред Малиновский заявил в беседе с НСН, что положение в российских летных училищах оставляет желать лучшего. Среди прочего, он отметил нищенское состояние училищ, отсутствие нормальной подготовки самолетов, а также инфраструктуры в целом.

«Первое: училища находятся в нищенском состоянии, заработная плата инструкторов – 30-50 тысяч рублей, хотя это адская работа. В высшем училище - нашем самом крутом - в Ульяновске в прошлом году была 21 вынужденная посадка. Это значит отказ в воздухе и посадка на лес, на поляну. Снабжения никакого, матчасти никакой, денег никаких. Второе: подготовка летного состава в авиакомпаниях. Авиакомпаниями управляют бухгалтера, экономисты, финансисты, которым до лампочки судьбы пассажиров, безопасность полетов. Они в них ничего не понимали и не понимают. Они выбирают таких летных специалистов, у которых на морде написано “Чего изволите? Что вы будете говорить, мы будем делать”. Вот такая обстановка. Поэтому подготовки летного состава нормальной в училищах нет. В авиакомпаниях бардак. Нет ни нормальной подготовки самолетов, ни пилотов, ни инфраструктуры. И во всем этом виноват руководитель Росавиации, который палец о палец не ударил на целые списки комиссий международной организации, которая проверяла наши компании. Он закрывает глаза на все недостатки и, по сути дела, преступления в авиакомпаниях», - заявил он.

По словам Малиновского в России были закрыты учебные центры и аннулированны летные свидетельства теми же людьми, которые их открывали и выдавали.

«Начальник отдела летной эксплуатации, у которого налет около тысячи часов, а это чуть больше, чем у курсантов, управляет подготовкой летного состава, программами подготовки, системами безопасности во всех авиакомпаниях. В частности, им было открыты эти училища гражданские частные. Чиновники принимали их готовность по спискам, в которых были отражены требования. Несмотря на то, что эти училища были не готовы, сертификаты им были вручены. А сегодня они же отнимают эти сертификаты, пилотские свидетельства, мотивируя тем, что там неправильные программы. А куда они смотрели?» - заключил вице-президент Профсоюза летного состава России.

Ранее НСН рассказала, что недостаточная квалификация пилотов рассматривается в качестве одной из основных версий причин катастрофы самолета Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево 5 мая. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эфире НСН заявил, что решение командира экипажа SSJ-100 о возврате на аэродром взлета было единственно правильным.



