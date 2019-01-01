Шойгу: В России реконструируют более 100 военных аэродромов

Более сотни российских военных аэродромов ждёт масштабная реконструкция. Как отмечает RT, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что итогом проведения работ на аэродромах станет оперативное применение авиации и её безопасная эксплуатация.

Сергей Шойгу отметил, что в настоящий момент Минобороны готовит проект плана реконструкции и ремонта 106 аэродромов. Он, в частности, предусматривает постройку более 700 объектов управления воздушным движением, энергоснабжения и техобслуживания самолетов. Помимо этого, работы затронут и 13 млн кв. м искусственных покрытий авиагаваней.

Напомним, в марте стало известно, что в распоряжение ВКС России с 2012 года поступили более 1 тыс. самолетов и вертолетов.

Ранее НСН сообщала, что российские военные проведут наблюдательный полёт над территорией Соединённых Штатов на самолёте Ту-214ОН. Об этом рассказал глава национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Наблюдательные полёты в рамках договора по открытому небу пройдёт с 22 по 27 апреля с аэродрома Роузкранс, передаёт RT.

Как уточняет «Свободная пресса», маршруты полётов согласованы с американской стороной. Кроме того, представители США будут присутствовать на борту для контроля над применением аппаратуры.



